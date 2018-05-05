Во Владивостоке задержали авиадебошира, угрожавшего пассажирам рейса из Сеула

Владивосток, 5 мая. Полиция задержала авиадебошира, который угрожал пассажирам рейса, летевшего из Сеула во Владивосток. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о нетрезвом мужчине, находящемся на борту самолета. Выяснилось, что 45-летний житель Приморья в состоянии алкогольного опьянения угрожал физической расправой пассажирам рейса. Он нарушил общественный порядок и выражался нецензурной бранью. При задержании от медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Полиция задержала дебошира в аэропорту Кневичи. Составлен протокол об административном правонарушении.