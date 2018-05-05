Меню
Происшествия
Во Владивостоке задержали авиадебошира, угрожавшего пассажирам рейса из Сеула
Общество
В Калининграде начался монтаж фан-зоны ЧМ-2018
Следующая новость
Загрузка...

    Во Владивостоке задержали авиадебошира, угрожавшего пассажирам рейса из Сеула

    93

    Во Владивостоке задержали авиадебошира, угрожавшего пассажирам рейса из Сеула

    Владивосток, 5 мая. Полиция задержала авиадебошира, который угрожал пассажирам рейса, летевшего из Сеула во Владивосток. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По ее словам, в полицию поступило сообщение о нетрезвом мужчине, находящемся на борту самолета. Выяснилось, что 45-летний житель Приморья в состоянии алкогольного опьянения угрожал физической расправой пассажирам рейса. Он нарушил общественный порядок и выражался нецензурной бранью. При задержании от медицинского освидетельствования мужчина отказался.

    Полиция задержала дебошира в аэропорту Кневичи. Составлен протокол об административном правонарушении.

    Во Владивостоке задержали авиадебошира, угрожавшего пассажирам рейса из Сеула

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.