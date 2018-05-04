Центр патриотического воспитания открылся во Владивостоке

Владивосток, 04 мая. В столице Приморского края состоялась торжественная церемония открытия Центра патриотического воспитания.

Как сообщает Deita.ru, в учреждении, в котором представлено оружие времен Великой Отечественной войны, а также информация о подвиге приморцев в локальных войнах и военных конфликтах, будут проводиться уроки и экскурсии для школьников.

«Мы должны уделять как можно больше внимания […] патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Посмотрев на представленные здесь экспонаты, наши дети смогут лучше понять то, насколько важно сохранить мир», — заявил на открытии Центра мэр Владивостока Виталий Веркеенко.

Добавим, что автором идеи открытия учреждения стал руководитель Совета ветеранов Первомайского района Владивостока Виктор Потемкин. Инициатива нашла поддержку и со стороны ветеранов, и в городской администрации.