Последствия циклона в Приморском крае практически устранены

Владивосток, 04 мая. Аварийные бригады устранили практически все последствия обрушившегося на Приморский край циклона.

Как сообщает Deita.ru, в последние часы восстановлено электроснабжение в большинстве обесточенных муниципальных образованиях. Непростая ситуация продолжает оставаться в Хасанском районе Приморья.

На поисках повреждений и их устранением задействованы более десяти человек и шесть единиц техники Южных сетей АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Как напоминают специалисты, основной причиной отключений электроэнергии стали обрывы, перехлесты проводов, а также падения опор линий электропередач из-за сильного ветра или размыва грунта.