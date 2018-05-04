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Общество
Последствия циклона в Приморском крае практически устранены
Общество
Последствия циклона в Приморском крае практически устранены
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    Последствия циклона в Приморском крае практически устранены

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    Последствия циклона в Приморском крае практически устранены

    Владивосток, 04 мая. Аварийные бригады устранили практически все последствия обрушившегося на Приморский край циклона.

    Как сообщает Deita.ru, в последние часы восстановлено электроснабжение в большинстве обесточенных муниципальных образованиях. Непростая ситуация продолжает оставаться в Хасанском районе Приморья. 

    На поисках повреждений и их устранением задействованы более десяти человек и шесть единиц техники Южных сетей АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

    Как напоминают специалисты, основной причиной отключений электроэнергии стали обрывы, перехлесты проводов, а также падения опор линий электропередач из-за сильного ветра или размыва грунта.

    Автор: Константин Терехов
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