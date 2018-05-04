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Стало известно, когда в Приморском крае отключат отопление
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    Стало известно, когда в Приморском крае отключат отопление

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    Стало известно, когда в Приморском крае отключат отопление

    Владивосток, 04 мая. В администрации Приморского края подвели предварительные итоги продолжающего на части региона отопительного сезона.

    Как сообщает Deita.ru, на данный момент тепло продолжает подаваться в дома и социальные объекты в некоторых муниципальных образованиях — в Кавалеровском, Пожарском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском районах, а также в Дальнегорске.

    В региональном правительстве пояснили, что для Приморья, где климат разится в его южных и северных частях, такая ситуация штатная. К примеру, в Тернейском тепло в соцобъекты подают вплоть до середины июня.

    Говоря же о сроках окончательного завершения отопительного сезона, в администрации напомнили, что тепло не может быть выключено не ранее того, как в течение пяти дней держится среднесуточная температура наружного воздуха выше восьми градусов.

    Автор: Константин Терехов
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