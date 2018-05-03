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Из-за удара циклона в Приморье без света остались более 25 тысяч человек
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    Из-за удара циклона в Приморье без света остались более 25 тысяч человек

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    Из-за удара циклона в Приморье без света остались более 25 тысяч человек

    Владивосток, 03 мая. В Приморском крае из-за мощного циклона без электричества остались более 25 тысяч человек.

    Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на местных энергетиков. Начиная с вечера 02 мая, когда регион накрыл мощный циклон, который принес с собой штормовой ветер с дождем, происходят массовые аварийные отключения.

    Из-за удара стихии в общей сложности без света остались около 26 600 человек. К аварийно-восстановительным работам привлечены 16 бригад в составе 56 человек и 16 единиц специальной техники.

    Автор: Константин Терехов
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