Росгвардейцы поймали в Приморье похитителя сумки из автомобиля

Приморский край, 03 мая. Сотрудники Росгвардии в городе Спасск-Дальний поймали жулика, который похитил сумку из автомобиля.

Как сообщает Deita.ru, пострадавшая жительница города, проявив беспечность, припарковавшись у одного из магазинов, не только оставила в авто свою сумочку, но и не стала запирать машину.

Этим и воспользовался 32-летний прохожий, который завладев сумочкой, бросился наутек. Впрочем, далеко убежать жулику не удалось – в одном из дворов он был задержан и доставлен в отдел полиции.

