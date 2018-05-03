Меню
Происшествия
Росгвардейцы поймали в Приморье похитителя сумки из автомобиля
Экономика
Обречена на банкротство: эксперт рассказал о будущем рыбной отрасли стран Балтии
Следующая новость
Загрузка...

    Росгвардейцы поймали в Приморье похитителя сумки из автомобиля

    40

    Росгвардейцы поймали в Приморье похитителя сумки из автомобиля

    Приморский край, 03 мая. Сотрудники Росгвардии в городе Спасск-Дальний поймали жулика, который похитил сумку из автомобиля.

    Как сообщает Deita.ru, пострадавшая жительница города, проявив беспечность, припарковавшись у одного из магазинов, не только оставила в авто свою сумочку, но и не стала запирать машину.

    Этим и воспользовался 32-летний прохожий, который завладев сумочкой, бросился наутек. Впрочем, далеко убежать жулику не удалось – в одном из дворов он был задержан и доставлен в отдел полиции.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.