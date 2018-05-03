Зима не сдается: циклон принес в Приморье снег и метель

Владивосток, 03 мая. Пришедший в Приморский край циклон принес в некоторые районы региона снег и метель.

Как сообщает Deita.ru, серьезно запорошило снегом Лазовский перевал, оттого уже «переобувшие» своих железных коней автолюбители вынуждены передвигаться на транспорте крайне осторожно.

Впрочем, это не единственный муниципалитет, куда в мае заглянула зима. Снегопад также наблюдается и в районе Фокино, кроме того, осадки в виде снега были и в районе объездной дороги «Седанка - Патрокл».