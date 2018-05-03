Меню
Экономика
Coca-Cola инвестирует в вендинговую сеть в столице Приморья
Экономика
Обречена на банкротство: эксперт рассказал о будущем рыбной отрасли стран Балтии
Следующая новость
Загрузка...

    Coca-Cola инвестирует в вендинговую сеть в столице Приморья

    58

    Coca-Cola инвестирует в вендинговую сеть в столице Приморья

    Владивосток, 03 мая. Руководитель Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис заявил, что компания готова инвестировать в вендинговую сеть в столице Приморья.

    Как сообщает Deita.ru, с планами развития предприятия Вафеидис поделился с мэром Владивостока Виталием Веркеенко во время своего визита в город. Бизнесмен во время встречи сказал, что компания готова участвовать в развитии столицы Приморья.

    Градоначальник предложил реализовать пилотный проект по развитию вендинговой сети. Стефанос Вафеидис идею поддержал. Пилотный проект договорились представить к сентябрю.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.