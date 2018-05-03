Coca-Cola инвестирует в вендинговую сеть в столице Приморья

Владивосток, 03 мая. Руководитель Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис заявил, что компания готова инвестировать в вендинговую сеть в столице Приморья.

Как сообщает Deita.ru, с планами развития предприятия Вафеидис поделился с мэром Владивостока Виталием Веркеенко во время своего визита в город. Бизнесмен во время встречи сказал, что компания готова участвовать в развитии столицы Приморья.

Градоначальник предложил реализовать пилотный проект по развитию вендинговой сети. Стефанос Вафеидис идею поддержал. Пилотный проект договорились представить к сентябрю.