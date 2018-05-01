Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за мощного циклона

Владивосток, 1 мая. В Приморском крае в первые дни мая произойдет ухудшении погоды из-за влияния циклона с Желтого моря. По информации «Примгидромета», на восточную половину края 3 мая придется основное ухудшение погодных — там возможны очень сильные осадки.

Усиление ветра и дожди различной интенсивности пройдут на остальной территории.

По этой причине в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. 2 мая утром и днем на большей территории ожидаются дожди, местами сильные с количеством 15-45 мм. 3 мая ночью и днем в восточной половине края – сильные осадки (дождь на севере со снегом) с количеством 15-45 мм, местами очень сильные осадки с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. В западной половине края, сообщает портал Deita.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что на майских праздниках в Приморье будет прохладно.