Полицейские возбудили дело против мужчины, напавшего на людей в Дальнегорске

Владивосток, 30 апреля. Полицейские возбудили уголовное дело против мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения напал на людей в магазине-баре на улице 50-летия Октября в городе Дальнегорск Приморского края.

Подозреваемым является 30-летний ранее судимый местный житель. Судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что своими действиями предполагаемый злоумышленник причинил здоровью потерпевших вред. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, — пишет Deita.ru.

Ранее сообщалось, что житель Приморья воровал велосипеды ради алкоголя.