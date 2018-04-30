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Полицейские возбудили дело против мужчины, напавшего на людей в Дальнегорске
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    Полицейские возбудили дело против мужчины, напавшего на людей в Дальнегорске

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    Полицейские возбудили дело против мужчины, напавшего на людей в Дальнегорске

    Владивосток, 30 апреля. Полицейские возбудили уголовное дело против мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения напал на людей в магазине-баре на улице 50-летия Октября в городе Дальнегорск Приморского края.

    Подозреваемым является 30-летний ранее судимый местный житель. Судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что своими действиями предполагаемый злоумышленник причинил здоровью потерпевших вред. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, — пишет Deita.ru.

    Ранее сообщалось, что житель Приморья воровал велосипеды ради алкоголя.

    Автор: Сергей Свазовский
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