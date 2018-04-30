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Жительница Владивостока покалечила ребенка во время приступа эпилепсии
Украина
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    Жительница Владивостока покалечила ребенка во время приступа эпилепсии

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    Жительница Владивостока покалечила ребенка во время приступа эпилепсии

    Владивосток, 30 апреля. Двухлетний мальчик пострадал во время приступа эпилепсии, случившегося у его матери.

    Сообщается, что инцидент произошел в одной из поликлиник Владивостока. Мать и ребенок пришли на прием к врачу, но во время ожидания в коридоре у женщины внезапно произошел эпилептический припадок. Во время приступа женщина упала на мальчика, в результате чего он получил перелом ключицы, говорится в материале Deita.ru.

    Врачи оказали горожанке необходимую помощь, а ее ребенка доставили в детское травматологическое отделение.

    По факту случившегося проводится проверка.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в результате пожара в жилом доме в подмосковном Егорьевске погибли два ребенка, еще один доставлен в больницу без сознания. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

    Автор: Ирина Новикова
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