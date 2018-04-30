Специалисты рассказали о судьбе тигрицы Филиппы, найденной в Приморье

Владивосток, 30 апреля. Молодая тигрица Филиппа, найденная в Приморском крае, была выпущена в дикую природу и неплохо в ней освоилась.

По словам сотрудников АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра», Филиппа была выпущена в дикую природу в заказнике «Дичун» 29 апреля прошлого года.

Отмечается, что на тот момент в тайге уже сошел снег и копытным стали видны тропы, благодаря чему дикая кошка получила обильную пищу во время охоты.

Первый же мониторинг после выпуска тигрицы показал, что она отличная охотница: специалисты отмечали факты удачной охоты на годовалых кабанов и молодых медведей. В материале Deita.ru говорится, что на тигрицу был надет специальный ошейник с GPS-модулем.

Напомним, что животное было найдено 29 декабря 2015 года в одном из огородов в селе Филипповка, когда пятимесячная кошка, практически умирающая от голода, вышла к людям, но едва не погибла в столкновении с деревенскими собаками.