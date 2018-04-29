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На храм Всех святых в Приморье установили крест и купол
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    На храм Всех святых в Приморье установили крест и купол

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    На храм Всех святых в Приморье установили крест и купол

    Владивосток, 29 апреля. На новый храм Всех святых в военном городке в Приморье установили купол и крест. Об этом со ссылкой на епархию Владивостока сообщает портал Deita.ru.

    Храм строится по инициативе командования Арсенала ракетного и артиллерийского вооружения, военного контингента и гражданского персонала части. Сбор средств на строительство храма и его возведение заняли несколько лет.

    В воскресенье, 29 апреля было проведено освещение креста, и состоялся чин закладки храма. После этого крест и купол были установлены. Богослужение на церемонии возглавил митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

    Автор: Виталий Малясев
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