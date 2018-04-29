На храм Всех святых в Приморье установили крест и купол

Владивосток, 29 апреля. На новый храм Всех святых в военном городке в Приморье установили купол и крест. Об этом со ссылкой на епархию Владивостока сообщает портал Deita.ru.

Храм строится по инициативе командования Арсенала ракетного и артиллерийского вооружения, военного контингента и гражданского персонала части. Сбор средств на строительство храма и его возведение заняли несколько лет.

В воскресенье, 29 апреля было проведено освещение креста, и состоялся чин закладки храма. После этого крест и купол были установлены. Богослужение на церемонии возглавил митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.