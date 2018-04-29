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Фонтан горячей воды бьет из-под земли во Владивостоке
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Иностранные журналисты рассказали об «устрашающих» российских подлодках
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    Фонтан горячей воды бьет из-под земли во Владивостоке

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    Фонтан горячей воды бьет из-под земли во Владивостоке

    Владивосток, 29 апреля. В столице Приморья в районе Бухты Тихой из-под земли начал бить фонтан горячей воды. Об этом сообщает портал Deita.ru.

    Издание публикует видео с места происшествия. На записи видно, как во дворе жилого дома бьет сильный фонтан воды. Автор видео сообщает, что у нее дом нет горячей воды, и выражает сомнение в том, что из-за майских праздников аварийные службы оперативно ликвидируют аварию.

    Напомним, ранее сообщалось, что из-за нарушений пожарной безопасности во Владивостоке закрыли один из крупнейших кинотеатров города New Wave Cinema. Владельцам заведения предписано устранить нарушения.

    Автор: Виталий Малясев
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