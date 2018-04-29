Фонтан горячей воды бьет из-под земли во Владивостоке

Владивосток, 29 апреля. В столице Приморья в районе Бухты Тихой из-под земли начал бить фонтан горячей воды. Об этом сообщает портал Deita.ru.

Издание публикует видео с места происшествия. На записи видно, как во дворе жилого дома бьет сильный фонтан воды. Автор видео сообщает, что у нее дом нет горячей воды, и выражает сомнение в том, что из-за майских праздников аварийные службы оперативно ликвидируют аварию.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за нарушений пожарной безопасности во Владивостоке закрыли один из крупнейших кинотеатров города New Wave Cinema. Владельцам заведения предписано устранить нарушения.