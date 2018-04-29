Меню
Экономика
Росприроднадзор остановил работу угольного терминала в Находке
Технологии
Иностранные журналисты рассказали об «устрашающих» российских подлодках
Следующая новость
Загрузка...

    Росприроднадзор остановил работу угольного терминала в Находке

    56

    Росприроднадзор остановил работу угольного терминала в Находке

    Владивосток, 29 апреля. По требованию Росприроднадзора в Находке приостановлена работа угольного терминала. Об этом сообщает Deita.ru.

    По данным издания, сотрудники природоохранного ведомства 28 апреля уличили принадлежащий компании «Порт Восточные ворота — Приморский завод» терминал в перегрузке угля без разрешения на выброс в атмосферу вредных веществ. По факту составлен акт об административном нарушении, который рассмотрит Находкинский городской суд.

    На деятельность предприятия наложен временный запрет. Инспекторы Тихоокеанского морского управления опечатали ворота складов хранения угля на территории 50-го и 51-го причалов.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.