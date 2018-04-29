Росприроднадзор остановил работу угольного терминала в Находке

Владивосток, 29 апреля. По требованию Росприроднадзора в Находке приостановлена работа угольного терминала. Об этом сообщает Deita.ru.

По данным издания, сотрудники природоохранного ведомства 28 апреля уличили принадлежащий компании «Порт Восточные ворота — Приморский завод» терминал в перегрузке угля без разрешения на выброс в атмосферу вредных веществ. По факту составлен акт об административном нарушении, который рассмотрит Находкинский городской суд.

На деятельность предприятия наложен временный запрет. Инспекторы Тихоокеанского морского управления опечатали ворота складов хранения угля на территории 50-го и 51-го причалов.