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Туристы из Китая пришли в восторг от репетиции Парада Победы во Владивостоке
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    Туристы из Китая пришли в восторг от репетиции Парада Победы во Владивостоке

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    Туристы из Китая пришли в восторг от репетиции Парада Победы во Владивостоке

    Владивосток, 28 апреля. Шок и восторг: этими двумя словами охарактеризовали туристы из Китая увиденную в столице Приморского края репетицию Парада Победы.

    Как передает Deita.ru, несмотря на темное время суток, а именно под покровом ночи, дабы не создавать помехи жизни города, прошла тренировка, посмотреть на репетицию Парада пришли многие.

    «Мне такое удовольствие доставило смотреть репетицию. Тут появилась возможность хоть одним глазком посмотреть, что будет происходить девятого мая. Очень понравилось, как маршируют и играет оркестр», — поделился эмоциями случайный прохожий.

    На центральную площадь Владивостока все прибывала и прибыла различная военная техника. По главной улице города она фактически текла «рекой», преграждая путь автомобилям.

    Особо удивились происходящему туристы из Китая, которые прогуливались по центральной площади. Гости пребывают в шоке от происходящего и безудержно фотографируют мощь и величие российского вооружения.

    Автор: Константин Терехов
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