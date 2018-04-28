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Из-за нарушений пожарной безопасности закрыт один из кинотеатров Владивостока
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    Из-за нарушений пожарной безопасности закрыт один из кинотеатров Владивостока

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    Из-за нарушений пожарной безопасности закрыт один из кинотеатров Владивостока

    Владивосток, 28 апреля. В столице Приморского края из-за нарушений пожарной безопасности был закрыт один из крупнейших кинотеатров.

    Как сообщает Deita.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального управления Федеральной службы судебных приставов, кинотеатр опечатали и временно запретили работать прямо во время сеансов.

    Суд обязал ООО «Новая волна синема» и ООО «Кинопрокат» устранить нарушения требований пожарной безопасности в кинотеатре New Wave Cinema и приостановить работу на это время.

    Добавим, что в ходе проверок ТРЦ в Приморье, которые начались после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» были выявлены около тысячи нарушений пожарной безопасности.

    Автор: Константин Терехов
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