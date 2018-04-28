На майских праздниках в Приморье будет прохладно

Владивосток, 28 апреля. На 1 мая в Приморье будет прохладно, теплеть в регионе начнет только к концу следующей недели. Об этом со ссылкой на руководителя Примгидромета Бориса Кубая сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, наиболее теплым в предстоящие праздничные выходные будет воскресенье, 29 апреля. Но уже 30 апреля над регионом пройдет холодный атмосферный фронт, и на 1 мая в Приморском крае будет прохладно. Снова теплеть в регионе начнет лишь к 4 мая.

Борис Кубай предупредил, что пока зелени недостаточно, ветры могут переносить песок и пыль из пустыни Гоби на тысячи километров. Такие потоки могут достигать и Приморского края.