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На майских праздниках в Приморье будет прохладно
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Россияне начали воспринимать 1 Мая как обычный выходной — ВЦИОМ
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    На майских праздниках в Приморье будет прохладно

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    На майских праздниках в Приморье будет прохладно

    Владивосток, 28 апреля. На 1 мая в Приморье будет прохладно, теплеть в регионе начнет только к концу следующей недели. Об этом со ссылкой на руководителя Примгидромета Бориса Кубая сообщает портал Deita.ru.

    По данным издания, наиболее теплым в предстоящие праздничные выходные будет воскресенье, 29 апреля. Но уже 30 апреля над регионом пройдет холодный атмосферный фронт, и на 1 мая в Приморском крае будет прохладно. Снова теплеть в регионе начнет лишь к 4 мая.

    Борис Кубай предупредил, что пока зелени недостаточно, ветры могут переносить песок и пыль из пустыни Гоби на тысячи километров. Такие потоки могут достигать и Приморского края.

    Автор: Виталий Малясев
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