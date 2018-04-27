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Жителям Приморья запретили жечь костры
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    Жителям Приморья запретили жечь костры

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    Жителям Приморья запретили жечь костры

    Владивосток, 27 апреля. Жителям и гостям Приморского края в связи с ухудшением пожарной обстановки запретили разжигать костры.

    Как рассказали в администрации Владивостока, в регионе введен особый противопожарный режим. Как пишет Deita.ru, соответствующим службам поручено организовать круглосуточное дежурство с целью сбора, обработки и обмена информацией о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций.

    Они также должны своевременно очистить территории населенных пунктов от мусора и горючих материалов. При этом у жилых помещений рядом с лесными массивами должны быть созданы запасы воды для тушения возможных возгораний. Во Владивостоке и окрестностях запрещено жечь костры в лесах, нельзя проводить огнеопасные работы.

    Жителям Приморья запретили жечь костры

    Автор: Анна Иванова
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