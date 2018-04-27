Во Владивостоке погиб ребенок при игре с травматическим пистолетом

Владивосток, 27 апреля. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика во Владивостоке.

Как сообщает Deita.ru, со ссылкой на ведомство, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В рамках данной статьи наказание предусмотрено в размере двух лет лишения свободы.

Инцидент имел место быть накануне. В одной из квартир во Фрунзенском районе столицы Приморского края ребенок, играя оставленным кем-то из взрослых травматическим пистолетом, выстрелил себе в голову.

Ребенок был доставлен в медучреждение, однако спасти его не удалось. От полученных травм он умер. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

