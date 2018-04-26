Депутат Приморского ЗакСа может лишиться мандата за прогулы
Владивосток, 26 апреля. Депутат Законодательного Собрания Приморского края Валерий Кан может быть лишен своих депутатских полномочий, если он продолжит уклоняться от исполнения своих полномочий в ЗакСе.
Как пишет издание Deita.ru, во время отчета Законодательного Собрания о работе за 2017 год на очередном заседании приморского парламента был поднят вопрос о регулярном отсутствии Кана на собраниях. Вопрос отсутствия депутата в ЗакСе был также рассмотрен на заседании комитета.
«В соответствии с регламентом Законодательного Собрания, если подобных неуважительных причин будет пять, то мы вынесем вопрос о снятии с депутата Кана полномочий депутата Законодательного Собрания Приморского края», – подчеркнул председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков.
Сам Кан объяснил свое почти годовое отсутствие отпуском, болезнью и командировкой.