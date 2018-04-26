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Власти Приморья внесли поправки в закон об отлове бродячих животных
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    Власти Приморья внесли поправки в закон об отлове бродячих животных

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    Власти Приморья внесли поправки в закон об отлове бродячих животных

    Владивосток, 26 апреля. Краевое законодательство Приморья пополнилось серией поправок, касающихся  правил отлова безнадзорных животных. Соответствующие изменения внесли в краевое законодательство депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании.

    Модификации подвергся  закон Приморского края, описывающий мероприятия по отлову и ликвидации безнадзорных животных. В частности, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов получат отдельные государственные полномочия по борьбе с бездомными животными, включая их отлов. Поправка была внесена в соответствии с законом о госзакупках 44-ФЗ. Предполагается, что она позволит облегчить переговоры с подрядчиками.

    Кроме того, как пишет Deita.ru, закон уточняет список организаций, которые имеют право заниматься бездомными животными.

    По словам председателя комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Евгения Зотова, данная инициатива губернатора была рассмотрена на заседании комитета и поддержана депутатами.

    Автор: Антон Зарубин
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