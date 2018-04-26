Новый тренер ХК «Адмирал» рассказал о поставленных задачах

Владивосток, 26 апреля. Сергей Светлов, ставший новым главным тренером ХК «Адмирал» рассказал, почему решил вернуться во Владивосток и какие задачи ставит перед собой на первое время.

Как сообщает DEITA.RU Светлов признался, что никогда не скрывал интереса снова поработать во Владивостоке. По его словам, он хорошо знаком с городом и клубом, поэтому очень рад, что получил предложение снова работать с «Адмиралом».

По словам тренера, первые задачи перед собой он уже поставил. В первую очередь предстоит провести селекцию игрового состава, а также, изучив рынок, выбрать, с кем заключать просмотровые контракты.

Светлов начнет исполнять свои трудовые обязательства с 1 июля. Светлов был главным тренером «Адмирала» во второй половине дебютного сезона, с декабря 2013 года по май 2014. Под руководством наставника «моряки» с восьмого места вышли в плей-офф КХЛ.