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Застрявшие в ОАЭ моряки из Приморья подали сигнал SOS из-за больных на борту
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    Застрявшие в ОАЭ моряки из Приморья подали сигнал SOS из-за больных на борту

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    Застрявшие в ОАЭ моряки из Приморья подали сигнал SOS из-за больных на борту

    Владивосток, 25 апреля. Экипаж судна «Кристал Ис» обанкротившейся компании «Находка-Портбункер», арестованного в ОАЭ, подал сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков. Об этом рассказал конкурсный управляющий имуществом фирмы. Отмечается, что танкер компании находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно наложен арест. На борту сначала находились семь человек. Они не могли покинуть корабль из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж вернулся в Приморье, а в ОАЭ вылетела замена.

    При этом моряки сейчас сидят без топлива и электричества. В конце марта экипажу выплатили долги по заработной плате, а судовладелец пока не может найти замену экипажу. Как пишет РИА Новости, накануне судно подало сигнал о бедствии из-за заболевших четверых моряков, но никто не отреагировал. Также моряки обратились в генконсульство РФ в ОАЭ. Судно посетил врач.

    Автор: Анна Иванова
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