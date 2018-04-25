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Во Владивостоке в среду и четверг пройдут массовые отключения холодной воды
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    Во Владивостоке в среду и четверг пройдут массовые отключения холодной воды

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    Во Владивостоке в среду и четверг пройдут массовые отключения холодной воды

    Владивосток, 25 апреля. В ряде районов приморской столицы из-за плановых работ в системе водоснабжения будет отключена холодная вода. Об этом со ссылкой на КГУП «Приморский водоканал» сообщает портал Deita.ru.

    Отключения водоснабжения пройдут 25 апреля с 9.00 до 17.00. Воды не будет на ул. Лермонтова в домах 8А, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 27А, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 4А, 5/1, 8, 11, 40А, 40, 26, 31, 37А, 32, 5А, 5А стр.1, 37 стр.2, 37 стр.3, 37 стр.4, 37 стр.1, 4, 36А,; на ул. Клубной в домах 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Также водоснабжения временно не будет на ул. Черноморская в домах 14, 14А, 15/1,15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, Б и В; ул. Беринга в домах 4, 6, 6А, 8А; ул. Балтийская в домах 33, 43 и 45; ул. Минская в домах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 40В и на ул. Ладожская в домах 21 и 23.

    Кроме того, с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах 7, 9А, 11, 29А и Б на ул. Калинина и в домах 2, 4, 5/7, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20 и 22 на улице Киевская.

    В четверг холодную воду могут отключить в домах 14, 16 и 18 на улице Адмирала Смирнова.

    Автор: Виктор Мальцев
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