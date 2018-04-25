Двухлетний малыш погиб при пожаре в Приморье

Владивосток, 25 апреля. В Приморском крае погиб пострадавший при пожаре в многоквартирном доме маленький ребенок. Об этом сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, пожар произошел в многоквартирном доме на улице Строительной в городе Фокино. В момент возгорания в квартире находился двухлетний ребенок, но не оказалось взрослых. Ребенка из горящего помещения вытащил 15-летний подросток, один из пожарных оказал пострадавшему первую помощь. Малыша доставили в больницу, но вскоре он скончался.

Издание отмечает, что 18-летняя мать перед пожаром отлучилась по своим делам, оставив малыша одного. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.