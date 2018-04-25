Меню
Происшествия
Двухлетний малыш погиб при пожаре в Приморье
Политика
Нижняя палата конгресса США приняла законопроект, запрещающий помогать властям Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Двухлетний малыш погиб при пожаре в Приморье

    55

    Двухлетний малыш погиб при пожаре в Приморье

    Владивосток, 25 апреля. В Приморском крае погиб пострадавший при пожаре в многоквартирном доме маленький ребенок. Об этом сообщает портал Deita.ru.

    По данным издания, пожар произошел в многоквартирном доме на улице Строительной в городе Фокино. В момент возгорания в квартире находился двухлетний ребенок, но не оказалось взрослых. Ребенка из горящего помещения вытащил 15-летний подросток, один из пожарных оказал пострадавшему первую помощь. Малыша доставили в больницу, но вскоре он скончался.

    Издание отмечает, что 18-летняя мать перед пожаром отлучилась по своим делам, оставив малыша одного. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    1214
    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    22:24   24 Апреля 2018
    338
    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    21:21   24 Апреля 2018
    4260
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    3973