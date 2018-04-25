СМИ назвали город, где живут самые богатые чиновники Приморья

Владивосток, 25 апреля. Самые богатые чиновники Приморского края живут во Владивостоке. Таковы данные отчета, опубликованного Приморскстатом.

Около 88% из пяти тысяч работников местного самоуправления составляют муниципальные служащие. Их ежемесячная заработная плата составила 47,9 тысяч рублей, дифференцировавшись от 26,2 тысяч рублей в Спасском муниципальном районе до 64,1 тысячи рублей во Владивостокском городком округе, пишет Deita.ru

Таким образом, отмечается также, что сотрудники, находящиеся на государственной или муниципальной службе имеют зарплату примерно в 1,7 раза выше, чем остальной персонал.

Напомним, что в начале года сообщалось о том, что более 267 миллионов рублей были направлены из бюджета Приморского края на выплаты единовременной адресной помощи ветеранам. Первыми так называемую «губернаторскую тысячу» получили более 264 жителей края, получающие пенсии на банковские карты.