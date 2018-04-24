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Енотиха родила рекордное число детенышей в зоопарке Приморья
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    Енотиха родила рекордное число детенышей в зоопарке Приморья

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    Енотиха родила рекордное число детенышей в зоопарке Приморья

    Владивосток, 24 апреля. Сразу семь енотов-полоскунов родились в приморском зоопарке «Чудесный». Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

    Енот-полоскун Николь, которую также зовут просто Никой, родила сразу семь малышей. Это считается рекордным количеством, так как обычно у енотов появляется на свет от двух до пяти детенышей.

    «Это огромная радость для нас. Мы гордимся, что она смогла выносить и родить семь здоровеньких и крепких енотиков», — цитирует «Комсомольская правда» директора зоопарка Екатерину Зотову.

    Как стало известно, у Николь родились шесть мальчиков и одна девочка. Отмечается, что енот-полоскун стала мамой второй раз.

    Как сообщает пресс-служба зоопарка, в минувшую субботу, 21 апреля, Николь отмечала свой день рождения. Енотихе исполнилось три года.

    Автор: Дарья Смолина
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