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Посол США в РФ сравнил Владивосток с родной Калифорнией
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    Посол США в РФ сравнил Владивосток с родной Калифорнией

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    Посол США в РФ сравнил Владивосток с родной Калифорнией

    Владивосток, 24 апреля. Посол США в России Джон Хантсман сравнил Владивосток с родной для него Калифорнией.

    Как сообщает «Газета.ru», дипломат набрался впечатлений, о которых позже написал на своей страничке в социальной сети Facebook, после прогулки по городу по прилету в столицу Приморского края.

    «Очень рад впервые посетить Владивосток — прекрасный город, виды которого напоминают мою родную Калифорнию. Надеюсь узнать больше об этом динамичном регион», — отметил американский посол.

    Напомним, что в столицу Приморского края Джон Хантсман прибыл во вторник утром. После Владивостока американский посол намерен также побывать на Сахалине. В обоих российских регионах Хантсмана ждет насыщенная программа.

    Автор: Константин Терехов
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