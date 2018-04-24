Посол США в РФ сравнил Владивосток с родной Калифорнией

Владивосток, 24 апреля. Посол США в России Джон Хантсман сравнил Владивосток с родной для него Калифорнией.

Как сообщает «Газета.ru», дипломат набрался впечатлений, о которых позже написал на своей страничке в социальной сети Facebook, после прогулки по городу по прилету в столицу Приморского края.

«Очень рад впервые посетить Владивосток — прекрасный город, виды которого напоминают мою родную Калифорнию. Надеюсь узнать больше об этом динамичном регион», — отметил американский посол.

Напомним, что в столицу Приморского края Джон Хантсман прибыл во вторник утром. После Владивостока американский посол намерен также побывать на Сахалине. В обоих российских регионах Хантсмана ждет насыщенная программа.