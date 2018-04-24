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Посол США в РФ прибыл с рабочим визитом во Владивосток
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    Посол США в РФ прибыл с рабочим визитом во Владивосток

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    Посол США в РФ прибыл с рабочим визитом во Владивосток

    Владивосток, 24 апреля. В столицу Приморского края с рабочей поездкой прибыл посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман.

    Как передает Deita.ru, это первая поездка дипломата на восток нашей страны. После Владивостока американский посол намерен также побывать на Сахалине. В обоих российских регионах Хантсмана ждет насыщенная программа.

    В частности, во Владивостоке дипломат ознакомится с работой генконсульства США. В Южно-Сахалинске Хантсман обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса в компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».

    Кроме прочего, запланированы встречи посла США в России с членами общественных организаций, занимающихся вопросами экологии, и студентами местных высших учебных заведений.

    Автор: Константин Терехов
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