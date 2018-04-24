Посол США в РФ прибыл с рабочим визитом во Владивосток

Владивосток, 24 апреля. В столицу Приморского края с рабочей поездкой прибыл посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман.

Как передает Deita.ru, это первая поездка дипломата на восток нашей страны. После Владивостока американский посол намерен также побывать на Сахалине. В обоих российских регионах Хантсмана ждет насыщенная программа.

В частности, во Владивостоке дипломат ознакомится с работой генконсульства США. В Южно-Сахалинске Хантсман обсудит вопросы экономического сотрудничества и социальной ответственности бизнеса в компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».

Кроме прочего, запланированы встречи посла США в России с членами общественных организаций, занимающихся вопросами экологии, и студентами местных высших учебных заведений.