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Спасатели в Приморье помогли заблудившейся в лесу семье с ребенком
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    Спасатели в Приморье помогли заблудившейся в лесу семье с ребенком

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    Спасатели в Приморье помогли заблудившейся в лесу семье с ребенком

    Приморский край, 23 апреля. В выходные приморские спасатели провели операцию, в ходе которой помогли заблудившейся в лесу семье с ребенком.

    Как сообщает Deita.ru, в ночь на воскресенье на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в лесу в районе реки Стеклянуха заблудилась семья из трех человек, в том числе двухлетний ребенок.

    На место происшествия выдвинулась поисково-спасательная группа в составе четырех человек. Спустя менее чем три часа заблудившиеся в лесу были найдены и выведены на трассу.

    По словам самих заблудившихся, на своей машине они съехали с основной трассы и заблудились. Взрослые и ребенок в результате инцидента не пострадали и самостоятельно отправились домой.

    Автор: Константин Терехов
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