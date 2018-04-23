Спасатели в Приморье помогли заблудившейся в лесу семье с ребенком

Приморский край, 23 апреля. В выходные приморские спасатели провели операцию, в ходе которой помогли заблудившейся в лесу семье с ребенком.

Как сообщает Deita.ru, в ночь на воскресенье на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в лесу в районе реки Стеклянуха заблудилась семья из трех человек, в том числе двухлетний ребенок.

На место происшествия выдвинулась поисково-спасательная группа в составе четырех человек. Спустя менее чем три часа заблудившиеся в лесу были найдены и выведены на трассу.

По словам самих заблудившихся, на своей машине они съехали с основной трассы и заблудились. Взрослые и ребенок в результате инцидента не пострадали и самостоятельно отправились домой.