Названы территории, которые станут новыми достопримечательностями Владивостока

Владивосток, 23 апреля. В администрации столицы Приморского края назвали семь территорий, которые после благоустройства, по сути, станут новыми достопримечательностями города.

Список размещен на портале Deita.ru, это - пешеходная тропа «Берег здоровья», площадь Спортивная Гавань, территория между набережной Цесаревича и улицей Светланской, Сопка Бурачка, территория в районе Владивостокского ГДДТ, территория по улице Енисейской, 23–24, парк на о. Попова.

Работы по приведению этих территорий в порядок, а также их благоустройству будут проведены в 2018 году.