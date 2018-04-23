Меню
Общество
Названы территории, которые станут новыми достопримечательностями Владивостока
Происшествия
Более 30 человек погибли при падении автобуса с моста в Северной Корее
Следующая новость
Загрузка...

    Названы территории, которые станут новыми достопримечательностями Владивостока

    67

    Названы территории, которые станут новыми достопримечательностями Владивостока

    Владивосток, 23 апреля. В администрации столицы Приморского края назвали семь территорий, которые после благоустройства, по сути, станут новыми достопримечательностями города.

    Список размещен на портале Deita.ru, это - пешеходная тропа «Берег здоровья», площадь Спортивная Гавань, территория между набережной Цесаревича и улицей Светланской, Сопка Бурачка, территория в районе Владивостокского ГДДТ, территория по улице Енисейской, 23–24, парк на о. Попова.

    Работы по приведению этих территорий в порядок, а также их благоустройству будут проведены в 2018 году.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    Неэффективность Совета Безопасности признал Генсек ООН

    3:57   23 Апреля 2018
    83
    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    3:36   23 Апреля 2018
    38
    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    23:14   22 Апреля 2018
    416
    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    22:11   22 Апреля 2018
    1159