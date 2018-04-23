Десятки домов во Владивостоке остались без электричества

Владивосток, 23 апреля. Жителям сразу нескольких десятков домов во Владивостоке понедельник предстоит провести без электричества.

Как сообщает Deita.ru, свет вырубили в девять утра в связи «с проведением плановых работ», который, как пообещали во Владивостокском предприятии электрических сетей, дадут не позднее пяти вечера 23 апреля.

Так что, большая часть граждан не заметит неудобств, так как будет находиться на работе. При этом в МУПВ подчеркнули, что в случае завершения работ раньше срока, электричество будет подано незамедлительно.