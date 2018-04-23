Меню
Общество
Десятки домов во Владивостоке остались без электричества
Весь мир
Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч
Следующая новость
Загрузка...

    Десятки домов во Владивостоке остались без электричества

    48

    Десятки домов во Владивостоке остались без электричества

    Владивосток, 23 апреля. Жителям сразу нескольких десятков домов во Владивостоке  понедельник предстоит провести без электричества.

    Как сообщает Deita.ru, свет вырубили в девять утра в связи «с проведением плановых работ», который, как пообещали во Владивостокском предприятии электрических сетей, дадут не позднее пяти вечера 23 апреля.

    Так что, большая часть граждан не заметит неудобств, так как будет находиться на работе. При этом в МУПВ подчеркнули, что в случае завершения работ раньше срока, электричество будет подано незамедлительно.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    Лавров в Пекине обсудит подготовку к визиту в КНР Путина, а также проведет ряд встреч

    3:36   23 Апреля 2018
    38
    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    Косачев: Запад изначально хотел установить контроль над Сирией

    23:14   22 Апреля 2018
    349
    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    Пушков ответил Макрону на заявление о строительстве «новой Сирии»

    22:11   22 Апреля 2018
    997
    МИД РФ: Россия готова к переговорам с США по кибербезопасности в любой момент

    МИД РФ: Россия готова к переговорам с США по кибербезопасности в любой момент

    21:27   22 Апреля 2018
    423