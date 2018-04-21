Обрушившийся столетний дом во Владивостоке был признан аварийным три года назад

Владивосток, 21 апреля. Обрушившийся во Владивостоке столетний жилой дом был признан аварийным еще три года назад, сообщили в департаменте Приморского края по ЖКХ.

Об этом сообщила глава ведомства Елена Пархоменко. По ее словам, дом 1918 года постройки официально был признан аварийным в 2015 году. Она отметила, что почти всем жильцам было предоставлено другое жилье, однако одна семья из семи человек по неизвестным причинам осталась в доме, пишет «Российская газета».

Причины, по которым семья оставалась в аварийном доме, как отметила Пархоменко, в настоящее время выясняют следователи. Она подчеркнула, что мэрия Владивостока предоставит квартиру жителям обрушившегося дома в субботу и поможет переехать.

Напомним, как сообщала «Свободная пресса», часть столетнего дома на улице Фонтанная во Владивостоке обрушилась рано утром в субботу. При этом жильцы дома не пострадали, по факту обрушения начата доследственная проверка.