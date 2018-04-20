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Города Приморья получили 450 млн рублей на «формирование комфортной городской среды»
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    Города Приморья получили 450 млн рублей на «формирование комфортной городской среды»

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    Города Приморья получили 450 млн рублей на «Формирование комфортной городской среды»

    Владивосток, 20 апреля. Муниципалитеты Приморского края получили и или получат вс самое ближайшее время 450 миллионов рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

    Как сообщает Deita.ru, соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко. Субсидии из федерального и краевого бюджетов получат 45 муниципальных образований Приморья.

    «На ремонт и реконструкцию парков, скверов, дворов из бюджета региона направлено более 54 миллионов рублей, из федерального — почти 400», — пояснила директор краевого департамента по ЖКХ Елена Пархоменко.

    Руководитель ведомства также добавила, что сейчас муниципалитеты уже начинают проводить конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций и приступать к работам на объектах.

    Добавим, что в течение пяти лет — с 2018 по 2022 годы в Приморском крае по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено около 500 дворов и более 130 общественных территорий.

    Автор: Константин Терехов
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