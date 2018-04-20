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Жителя Владивостока задержали в Южной Корее за дебош в самолете
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    Жителя Владивостока задержали в Южной Корее за дебош в самолете

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    Жителя Владивостока задержали в Южной Корее за дебош в самолете

    Сеул, 20 апреля. В Южной Корее за дебош на борту самолета задержан житель приморской столицы. Об этом сообщает портал Deita.ru.

    По данным издания, инцидент произошел на борту следовавшего из Пхукета в Инчхон самолета. Возвращавшаяся после отдыха в Тайланде семейная пара поссорилась во время трапезы. Конфликт быстро перерос в полноценный скандал.

    Сообщается, что стюардесса попросила пассажиров успокоиться, но житель Владивостока ударил бортпроводницу локтем и выбросил поднос с остатками еды в проход. Свои действия дебошир сопровождал нецензурной бранью в адрес других пассажиров и экипажа самолета.

    Россиянина передали полицейским Инчхона. Стражам порядка дебошир пояснил, что поссорился с супругой, которая пыталась уговорить его больше съесть. После этого он немного повысил голос на стюардессу. Рукоприкладство россиянин объяснил тем, что у него «неудачно соскользнул локоть».

    В настоящее время проводится расследование инцидента. Дебоширу грозит выдворение из Южной Кореи и запрет на въезд в страну в течение нескольких лет.

    Автор: Виталий Малясев
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