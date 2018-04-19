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В Приморье ликвидировали все пожары
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    В Приморье ликвидировали все пожары

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    В Приморье ликвидировали все пожары

    Владивосток, 19 апреля. Все пожары, возникшие в Приморском крае, потушила лесная охрана региона, возгорания были отмечены в восьми районах Приморья на площади более 200 гектаров.

    Об этом рассказали в администрации региона. Как пишет «ФедералПресс», были потушены 12 пожаров. Отмечается, что ликвидированы возгорания в Анучинском, Дальнереченском, Партизанском, Ольгинском, Лазовском, Чугуевском, Кировском районах, а также в Лесозаводском городском округе.

    Как передает телеканал «360», в тушении участвовали более 100 человек, 23 единицы техники, два самолета.

    В Приморье ликвидировали все пожары

    Автор: Анна Иванова
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