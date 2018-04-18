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Нарушители земельного законодательства в Приморье пополнили бюджет на 1 млн рублей
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    Нарушители земельного законодательства в Приморье пополнили бюджет на 1 млн рублей

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    Нарушители земельного законодательства в Приморье пополнили бюджет на 1 млн рублей

    Владивосток, 18 апреля. Более чем на 1 миллион рублей выписал штрафы приморский Росреестр нарушителям земельного законодательства.

    Как сообщает Deita.ru, такие цифры были озвучены в ведомстве на специально организованной пресс-конференции, на которой были подведены итоги работы Росреестра по Приморскому краю в первом квартале 2018 года.

    Так, за первые три месяца года на территории региона было проведено 319 проверок соблюдения земельного законодательства. Выявлено 169 нарушений закона. Нарушения фиксировались у более чем каждого второго контрольно-надзорного мероприятия.

    Автор: Константин Терехов
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