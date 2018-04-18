Осужденные в Приморье смогут посмотреть матчи ЧМ-2018 по футболу в спортивных барах

Владивосток, 18 апреля. Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждения Приморского края, смогут посмотреть матчи ЧМ-2018 по футболу в спортивных барах.

Как сообщает Deita.ru, во время проведения мундиаля, кафе для осужденных будут перепрофилированы в заведения, которые на свободе принято называть спортивными барами.

Подготовка для качественного «боления» идет уже сейчас: так под руководством сотрудников осужденные готовят плакаты, формируют группы поддержки, изучают команды и игроков.

Готовится и внешний антураж: стены спорт-баров будут украшены символикой известных футбольных клубов, информационными материалами и портретами легендарных футболистов.

Кроме того, на время проведения чемпионата мира в кафе подготовят специальное меню, в которое будут входить полезные сладости, натуральные соки, салаты из свежих овощей, выращенных в теплицах и на участках учреждений.