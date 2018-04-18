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Полпред президента в ДФО призвал власти Приморья активнее выделять земли под инвестпроекты
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    Полпред президента в ДФО призвал власти Приморья активнее выделять земли под инвестпроекты

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    Полпред президента в ДФО призвал власти Приморья активнее выделять земли под инвестпроекты

    Владивосток, 18 апреля. На прошедшем в столице Приморского края совещании полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал региональные власти активнее выделять земли под инвестпроекты.

    Как передает Deita.ru, постпред заявил, несмотря на то, что в крае сегодня достаточно высокий спрос на землю, в том числе под реализацию инвестиционных проектов, ситуация с использованием земли выглядит не лучшим образом.

    «Эта тема очень важная, потому что мы много говорим о том, что у нас рядом большие рынки по продаже продукции сельскохозяйственного назначения. Для того, чтобы проекты начинали на благо Приморья и всей России работать, надо, чтобы землю людям выделили», — акцентировал внимание Юрий Трутнев.

    «Мы имели возможность сравнить скорость реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства в Москве, в Калужской области, к сожалению, даже там стартовали быстрее. Но, в общем, с божьей помощью, мы тоже эти препятствия в ближайшее время, думаю устраним», — резюмировал полпред президента в ДФО.

    Добавим, что на территории Приморского края имеется почти 1,9 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения, из которых 1,4 пригодны для ведения сельского хозяйства.
     

    Автор: Константин Терехов
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