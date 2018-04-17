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Жительница Владивостока купила букет роз с большим количеством насекомых
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    Жительница Владивостока купила букет роз с большим количеством насекомых

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    Жительница Владивостока купила букет роз с большим количеством насекомых

    Владивосток, 17 апреля. Жительница приморской столицы купила букет пионовидных роз, в которых спряталась масса насекомых. Об этом со ссылкой на соцсети сообщает портал Deita.ru.

    По данным издания, жительница Владивостока купила букет белых пионовидных роз в надежде, что цветы простоят дольше обычных роз. Но букет увял в течение дня. По словам жительницы приморской столицы, когда цветы завяли, из них «в диком количестве» начали вылезать насекомые.

    Пользователи социальных сетей помогли девушке установить видовую принадлежность спрятавшихся в цветах членистоногих. В насекомых опознали паутинного клеща.

    Автор: Виталий Малясев
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