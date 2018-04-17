Четверть колодцев в Приморье не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям

Владивосток, 17 апреля. Специалисты приморского Роспотребнадзора выяснили, что более четверти колодцев в регионе не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как сообщает Deita.ru, наиболее неудовлетворительное положение с качеством питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения сохраняется на территориях 11 районов, а также в Артеме, Лесозаводске, Партизанске, Дальнереченске.

Так на территории Приморья воду из общественных колодцев для питьевых целей используют более 300 тысяч человек, или 16% от всего населения региона. Всего же в крае более 1800 общественных колодцев.