Прокуратура выявила нарушения в национальном парке и заповеднике в Приморье

Владивосток, 17 апреля. Прокуратура Приморского края заинтересовалась выявленными нарушениями в национальном парке «Зов тигра» и Лазовском заповеднике.

Как сообщает Deita.ru, внимание надзорного ведомства к деятельности учреждений было привлечено после специально организованного рейда в нацпарке и заповеднике активистами регионального штаба ОНФ.

Отмечается, что нарушения, выявленные в национальном парке «Зов тигра» и Лазовском заповеднике были весьма существенными — они создали угрозу экологии, а также редкой флоре и фауне.

В частности, активистам Общероссийского народного фронта удалось выяснить, что на охраняемую природную территорию есть доступ посторонним лицам, из-за чего возникают крупные возгорания лесных насаждений.

С собранной информацией активисты ОНФ обратились в прокуратуру, которая, проведя проверку, нарушения подтвердила.