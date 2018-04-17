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Прокуратура выявила нарушения в национальном парке и заповеднике в Приморье
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    Прокуратура выявила нарушения в национальном парке и заповеднике в Приморье

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    Прокуратура выявила нарушения в национальном парке и заповеднике в Приморье

    Владивосток, 17 апреля. Прокуратура Приморского края заинтересовалась выявленными нарушениями в национальном парке «Зов тигра» и Лазовском заповеднике.

    Как сообщает Deita.ru, внимание надзорного ведомства к деятельности учреждений было привлечено после специально организованного рейда в нацпарке и заповеднике активистами регионального штаба ОНФ.

    Отмечается, что нарушения, выявленные в национальном парке «Зов тигра» и Лазовском заповеднике были весьма существенными — они создали угрозу экологии, а также редкой флоре и фауне.

    В частности, активистам Общероссийского народного фронта удалось выяснить, что на охраняемую природную территорию есть доступ посторонним лицам, из-за чего возникают крупные возгорания лесных насаждений.

    С собранной информацией активисты ОНФ обратились в прокуратуру, которая, проведя проверку, нарушения подтвердила.

    Автор: Константин Терехов
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