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Суд арестовал последнего фигуранта дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна
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    Суд арестовал последнего фигуранта дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна

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    Суд арестовал последнего фигуранта дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна

    Владивосток, 17 апреля. В Приморье суд принял решение о заключении под стражу последнего фигуранта дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна.

    Информацию об этом распространили «Известия», ссылаясь на представителя региональной прокуратуры. Суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца.

    Напомним, что банда так называемых «приморских партизан», участником которой был Ковтун, совершила серию громких убийств сотрудников МВД и гражданских лиц, а также промышляла грабежами и угонами.

    Автор: Константин Терехов
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