Суд арестовал последнего фигуранта дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна

Владивосток, 17 апреля. В Приморье суд принял решение о заключении под стражу последнего фигуранта дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна.

Информацию об этом распространили «Известия», ссылаясь на представителя региональной прокуратуры. Суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца.

Напомним, что банда так называемых «приморских партизан», участником которой был Ковтун, совершила серию громких убийств сотрудников МВД и гражданских лиц, а также промышляла грабежами и угонами.