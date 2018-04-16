В Приморье к майским праздникам усилят меры безопасности

Владивосток, 16 апреля. Правоохранительные органы Приморского края усиливают меры безопасности в преддверии праздников Весны и Труда и Дня Победы. Об этом сообщает портал Deita.ru.

О готовности правоохранителей к праздникам на проходящем под председательством врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заседании региональной антитеррористической комиссии доложил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Приморскому краю Геннадий Оришака.

Оришака сообщил, что в преддверии майских праздников уже разработали маршруты движения автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий и провели инструктажи личного состава. Полицейский подчеркнул, что перед началом праздничных шествий кинологи обследуют места, где ожидается массовое скопление народа.

Планируется, что для обеспечения безопасности на праздничных мероприятиях будут задействованы 3,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Также к охране порядка привлекут народные дружины и сотрудников охранных предприятий.