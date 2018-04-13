В Приморье растет популяция краснокнижных грифов

Владивосток, 13 апреля. В Приморье начала расти популяция черных грифов, которые чаще попадают в фотоловушки национального парка «Земли леопардов». Об этом сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, группа черных грифов в течение двух недель регулярно попадала на сделанные фотоловушкой снимки. Эксперты предполагают, что это свидетельствует о росте популяции пережившего ранее массовую гибель вида.

Сообщается, что в прошлом столетии черные грифы питались умершими копытными, которых разводили на оленеводческих фермах. Но с развалом СССР такие хозяйства закрылись, что привело к массовой гибели краснокнижных птиц.

Напомним, дикие животные часто становятся жертвами хозяйственной деятельности человека. Накануне «Известия» сообщили, что к территории уникального национального парка «Земля леопарда» вплотную подошел пожар. Потушить пал травы удалось специальной группе из числа местных жителей.