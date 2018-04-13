Меню
Общество
В Приморье растет популяция краснокнижных грифов
Политика
Посольство РФ в США заявило о невмешательстве Москвы в дела других стран в отличие от США
Следующая новость
Загрузка...

    В Приморье растет популяция краснокнижных грифов

    60

    В Приморье растет популяция краснокнижных грифов

    Владивосток, 13 апреля. В Приморье начала расти популяция черных грифов, которые чаще попадают в фотоловушки национального парка «Земли леопардов». Об этом сообщает портал Deita.ru.

    По данным издания, группа черных грифов в течение двух недель регулярно попадала на сделанные фотоловушкой снимки. Эксперты предполагают, что это свидетельствует о росте популяции пережившего ранее массовую гибель вида.

    Сообщается, что в прошлом столетии черные грифы питались умершими копытными, которых разводили на оленеводческих фермах. Но с развалом СССР такие хозяйства закрылись, что привело к массовой гибели краснокнижных птиц.

    Напомним, дикие животные часто становятся жертвами хозяйственной деятельности человека. Накануне «Известия» сообщили, что к территории уникального национального парка «Земля леопарда» вплотную подошел пожар. Потушить пал травы удалось специальной группе из числа местных жителей.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    1055
    Трамп не принял решение по действиям против Сирии — Белый дом

    Трамп не принял решение по действиям против Сирии — Белый дом

    0:31   13 Апреля 2018
    457
    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    23:01   12 Апреля 2018
    4547
    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    21:39   12 Апреля 2018
    695