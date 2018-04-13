Жительницу Владивостока оштрафовали за продажу капсул для похудения

Владивосток, 13 апреля. Торговавшую капсулами для похудения жительницу Владивостока признали виновной в сбыте сильнодействующих препаратов. Об этом сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, жительница приморской столицы продавала капсулы для похудения под названием «Очаровательный стан», в которых содержится сильнодействующее вещество сибутрамин. Всего женщине удалось реализовать 30 капсул, выручив 2,5 тысячи рублей. При этом осужденная знала, что сибутрамин запрещен к обороту как сильнодействующее вещество.

За сбыт препарата жительницу Владивостока приговорили к уплате штрафа в размере 35 тыс. рублей.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Уссурийске нетрезвый местный житель заперся в автомобиле и угрожал взорвать гранату, после того как его остановили полицейские.