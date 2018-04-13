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Тарасенко поручил избавить приморцев от «средневековья»
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    Тарасенко поручил избавить приморцев от «средневековья»

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    Тарасенко поручил избавить приморцев от «средневековья»

    Владивосток, 13 апреля. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретился с депутатами Спасского района и Спасска-Дальнего. Об этом со ссылкой на администрацию Приморского края сообщает портал Deita.ru.

    По данным издания, Тарасенко выявил ряд вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время и заострил внимание на проблемах экологии в муниципалитетах. Среди прочего, Тарасенко поручи главе района Алексею Салутенкову подать заявку на строительство очистных сооружений в селе Летно-Хвалынское, жители которого пожаловались на отсутствие канализации.

    «Люди живут как в средневековье, надо исправлять ситуацию», — заявил глава региона.

    Автор: Виталий Малясев
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