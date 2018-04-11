Концерт Дубцовой в Приморье прервали из-за эвакуации
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Находка, 11 апреля. Концерт известной российской певицы Ирины Дубцовой в Находке пришлось прервать из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Эвакуировать посетителей концерта пришлось практически сразу же после начала выступления. По информации «Deita.ru», причиной срабатывания сигнализации мог стать специфический дым.
«Конечно, все мы испугались … Но! Как же оперативно и профессионально была проведена эвакуация здания его работниками!» — рассказали организаторы концерта Ирины Дубцовой.
После того, как охрана провела проверку зала, зрителей вернули в зал, а Дубцова продолжила свое выступление.
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