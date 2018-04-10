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Москва, 10 апреля. Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке.

Он отметил журналистам, что глава государства поддержал идею строительства комплекса в Приморском крае. Он также уточнил, что в ближайшее время РАН и Курчатовский институт приступят к реализации проектов.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин побывал в Курчатовском институте. Он отметил вклад ученых в создание уникального российского вооружения. Также Путин рассказал о ведущих отраслях науки в России. По его словам, прежде всего, в стране нужно развивать математику.

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